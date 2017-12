Новые альбомы ноября 2017: Hidden Me — «Pictures of My Past Time»

Белорусско-американская progressive metal-группа Hidden Me представила дебютный EP “Pictures of My Past Time” 20 ноября.

Релиз включает в себя 3 трека с женским вокалом, элементами джаз-фьюжна и тяжёлыми ритмичными риффами. Основная концепция лирики – принятие жизненного опыта с борьбой за право совершать ошибки.

“В текстах я учусь принимать новые жизненные сценарии. Наши песни – внутренние диалоги с людьми, так или иначе изменившими меня”, – говорит вокалистка Lilith Wine.

Запись материала завершилась в середине 2017 года. Сведение делал Valery (HSF Studio), мастеринг – работа Ermin Hamidovic из “Systematic Productions”, который известен по

сотрудничеству с Periphery, SikTh, Architects.

Обложка альбома была создана Ноеми Аврора из Toxic Visions Design.

Над композициями, помимо участников проекта, работали белорусские музыканты: Дарья Третьякович (ex-Sacramental Wine), Дмитрий Чернышевский (Ivory), Дмитрий Буланов (ex-Sacramental Wine), Вадим Мигуцкий (ex-Sacramental Wine), Александр Демиденко (Re1ikt), Вадим Кондратюк (Exist M, Infestum).

Hidden Me – белорусско-американская progressive metal группа. В 2016 году в городе

Минск (Беларусь) бывшие участники Sacramental Wine Валерий Воскобович (гитара,

клавиши), Алексей Барышнев (бас-гитара) и Lilith Wine (вокал) решили начать новый

проект. Позже к группе присоединился гитарист Paul Freeman.

EP “Pictures of My Past Time” доступен на Apple Music, Spotify, Google Play Music, Amazon Music, Yandex Music, Shazam и во многих других сервисах.

Facebook: https://www.facebook.com/hiddenmeband/

VK: https://vk.com/hiddenmeband

Bandcamp: https://hiddenme.bandcamp.com/releases