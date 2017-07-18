Re1ikt посвятили песню лидеру Soundgadren

Белорусская folk rock/folk metal группа Re1ikt исполнила композицию памяти культового американского певца Криса Корнелла, скоропостижно скончавшегося два месяца назад после концерта Soundgarden в Детройте.

Песня «Black Hole Sun» прозвучала на выходных во время выступления Re1ikt на фестивале «Басовище» в Польше.

«Смерть Криса Корнелла была шоком для нас, как и много для кого, — мы очень ждали новый альбом группы, следили за новостями, — рассказывает барабанщик Re1ikt Александр Демиденко. — Решение исполнить песню «Black Holse Sun» пришло спонтанно — так мы отдали дань памяти великому музыканту, на творчестве которого росли. Музыканты живы, пока люди слушают их песни, и нам хочется, чтобы песни Криса Корнелла звучали как можно дольше».

Композиция «Black Hole Sun» вошла в самый популярный альбом Soundgadren «Superunknown», который был продан тиражом более за 9 миллионов копий. Крис Корнелл написал свой главный хит за 15 минут, как он сказал, не вкладывая в песню особого смысла. Между тем, клип на композицию, в котором критикуется общество потребления, стал знаковым, а сама запись получила премию «Грэмми».

После распада Soundgarden Крис Корнелл начал сольную карьеру, а через несколько лет с бывшими участниками Rage Against The Machine создал супергруппу Audioslave, которая превратилась в одну из наиболее значимых альтернативных команд в мире. В 2010 году Soundgarden возобновил деятельность в классическом составе, а позже издал альбом «King Animal».

«Не секрет, что Soundgarden повлиял на наше творчество больше всех», — резюмирует лидер Re1ikt.

Группа Re1ikt была основана в Светлогорске как гранж-коллектив, но со временем сменила стиль. Теперь в творчестве команды сочетаются элементы арт-рока, прогрессива, альтернативной и белорусской народной музыки. Коллектив является обладателем ряда музыкальных наград (в том числе лучший белорусский рок-альбом по версии Experty.by) в Беларуси и Польше, выступал в Украине, Литве и России.

Сейчас музыканты работают над шестым студийным альбомом. А лучшие композиции из предыдущих релизов можно будет услышать живьем на акустическом концерте в пространстве «Квартирник» (ул. Богдановича, 7) в Минске 23 июля.