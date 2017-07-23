Гомельчанин записал волынку для нового альбома Cruachan

Волынку участника украинского ethno-rock-проекта F.R.A.M., а с недавнего времени жителя Гомеля Алексея Шкуропатского можно будет услышать в новом альбоме ирландской сeltic metal-группы Cruachan.

“До официального релиза альбома ещё куча времени, но я не могу не поделиться своей радостью. Моя волынка прозвучит в трёх песнях на грядущем альбоме ирландской фолк-металл группы Cruachan, которую я слушал со средней школы, и которая с начала 90-х является чуть ли не основоположником жанра”, – написал музыкант на своей странице в соцсети “ВКонтакте”.

Примечательно, что Алексей уже сотрудничал с Cruachan в качестве сессионного музыканта во время их концертов в Украине.

“Я пока ещё не был в самой Ирландии, и боюсь разочароваться, если честно, потому что Ирландия для меня всегда, прежде всего, была тёмной дождливой и кровавой Ирландией древних сказаний о Кухулине и войне Ульстера короля Конора и Коннахта королевы Медб, Ирландия друидов, заколдованых мечей и копий и потомков древних кровожадных богов – и вот, какие-то крохотные части этой Ирландии были и будут теперь связаны с Киевом и Гомелем, где из разрозненных писклявых нот волынки мы создавали кельтский фолк”, – добавил Алексей Шкуропатский.

“Ирландский фолк это непрерывный всемирный процесс. Это волшебный свет, источник которого может оказаться в самом неожиданном месте. Сегодня ирландский фолк творится в Гомеле”, – резюмировал волынщик.

Алексей Шкуропатский – волынщик, поэт и аранжировщик песен группы F.R.A.M. Играет на множестве духовых инструментов: галисийской и шотландской волынках, блок-флейте, вистле, разнообразных дудках, которые освоил самостоятельно. Получил диплом магистра как филолог-литературовед, специализирующийся на литературе Средневековья.

Также является сооснователем folk rock-группы Raven Kilt, исполняющей кельтскую и старинную героическую музыку и танцы в тяжелых обработках, в которой играет на гитаре сестра бас-гитариста Gods Tower Юрия Сивцова Мария.

Восьмой студийный альбом Cruachan “Nine Years of Blood”, над которым группа трудится в данный момент, – это концептуальная работа, завершающая “The Trilogy of Blood”. Диск посвящен Девятилетней войне 1594–1603 годов между вождями ирландских кланов и английскими оккупационными войсками в Ирландии, ставшей крупнейшим вооруженным конфликтом, в котором участвовала Англия в эпоху правления королевы Елизаветы.