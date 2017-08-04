Metal-композиция как дипломная работа

Гитарист американской progressive metal-группы Earthside Джейми ван Дайк (Jamie van Dyck) в эксклюзивном интервью Metalscript.Net рассказал о том, как его сочинение стало выпускной работой в университете и реквиемом по другу.

«Mob Mentality» была начата как мой выпускной проект по завершению музыкальной специальности в Йельском университете. Я всегда хотел написать что-то, что объединило бы мою страсть к симфонической музыке с роком и металлом, и я захотел принять вызов и самостоятельно сочинить и организовать оркестр, не нанимая стороннего оркестра, как это часто практиковалось другими рок/метал исполнителями в прошлом.

«Mob Mentality» сопоставляет темы смертности и вопросы о наследии и жизненной цели. Я постоянно ощущал давление во всех направлениях от людей и общества в целом, в том, чтобы реализовать их понятие «успеха», а не мое собственное. Я сочинил эту песню как, в своем роде, манифест для себя и, как я надеюсь, других. Суть в том, чтобы поддерживать связь со своей индивидуальностью и тем, что придаст жизни смысл в долгосрочной перспективе, и не быть оторванным от этого более непосредственными соблазнами или более легкими путями, которые могут привести вас к удобному существованию, но через 20 лет вы почувствуете, что не достигли того, что вы намеревались. Наши мечты достойны того, чтобы бороться за них!

Во время работы над композицией мой дорогой друг из колледжа Угонна Игвату, с которым я накануне проводил выходные, сотрудничая и записывая его оригинальную музыку в моем доме, на следующий день внезапно скончался в возрасте 24 лет от тяжелого приступа астмы. Боль от его потери и мысли о всей той прекрасной музыке, написать которую у него больше никогда не будет шанса, добавили еще больше неотложности этим темам в рамках «Mob Mentality» и столкнули меня лицом к лицу с уязвимостью и страхом того, что, возможно, эти мечты никогда не осуществятся, и я лишь могу бороться за них до тех пор, пока я здесь. День, когда я жив, например, сегодня, – мой лучший шанс сделать это. Как говорится, «нам гарантировано только сегодня».

Пока я все еще ощущаю, что мне еще многое предстоит осуществить, прежде чем я когда-либо почувствую себя удовлетворенным (то же самое чувство, как я уверен, испытывают мои товарищи по группе), наличие этой песни и альбома законченным и изданным действительно ощущается как тяжесть, упавшая с наших плеч наряду с чувством, что мы достигли чего-то, как мы намеревались, и это отражает нас как художников и людей.

Также было заветной мечтой сотрудничество с Ладжоном Визерспуном (Lajon Witherspoon) в песне, поскольку я всегда находил его голос резонирующим со мной, и Sevendust всегда была одной из моих любимых групп. Я поделился музыкой Sevendust и голосом Ладжона с Угонной во время наших совместных дней в колледже, когда мы подружились, поэтому вполне уместно, что голос Ладжона прозвучал в песне, отчасти вдохновленной моим дорогим другом и посвященной ему.

Беседовала Ольга Тригубович

Большое интервью с группой Earthside будет опубликовано на Metalscript.Net в ближайшее время. Следите за обновлениями.