Earthside: Как начинающей группе выпустить альбом со звездными вокалистами

Участники группы Earthside поделились опытом сотрудничества с известными музыкантами.

Корреспондент Metalscript.Net встретила американцев, не так давно исколесивших Европу в турне с Leprous, во время путешествия к эпицентру прогрессивной музыкальной субкультуры в Испании, которым по праву считается фестиваль Be Prog! My Friend.

– Это был мой первый подобный опыт с музыкальным фестивалем. Я думаю, что здесь действительно прекрасное место со множеством артистов и просто замечательных интенсивно мыслящих-чувствующих людей, собравшихся вместе, чтобы поделиться тем, что всем нам глубоко небезразлично – музыкой, – рассказывает гитарист Earthside Джейми ван Дайк (Jamie van Dyck).

Мне очень понравились исполнение Девином Таунсендом и его группой всего альбома “Ocean Machine” , концерт по заявкам от Leprous, включивший песни, которые они обычно не играли вживую на последних шоу, и команда музыкантов Shattered Fortress, собравшихся вокруг Майка Портного, чтобы исполнить песни, которые он сочинил для Dream Theater о своем опыте борьбы с алкогольной зависимостью.

Я думаю, что организаторы фестиваля проделали очень хорошую работу, создав баланс нового и старого, тяжелого и меланхоличного. И было бы очень здорово для Earthside однажды принять участие в таком фестивале.

– Я планировал свое путешествие по Европе и решил включить этот фестиваль в мою поездку как интересный музыкальный опыт и шанс пересечься с нашими европейскими друзьями, ну и, конечно, узнать новых людей, – говорит клавишник Фрэнк Сакрамоне (Frank Sacramone).

В списке исполнителей были команды, которых я до сих пор не видел, такие как Devin Townsend Project и Anathema, и я подумал, что это отличная возможность на них посмотреть. А также я хотел получить представление о том, как это было бы, если бы на фесте выступали Earthside.

Также для меня приятным сюрпризом стало открытие группы Jardin de la Croix. Несмотря на то, что испанцы выступали первыми во второй день фестиваля, они привнесли море энергии и прекрасно проявили себя на сцене, при этом исполняя неотразимую музыку. Это была действительно эпическая смесь post-rock, alternative и progressive.

– Кстати, а что сейчас крутится в вашем плеере?

Д: – Из недавнего… Leprous была моей любимой прогрессив-рок-группой в последние несколько лет, и они были фантастическими, закрывая Be Prog. Karnivool, несмотря на то, что на выпуск их альбома уходит по 4-5 лет, тем не менее, исключительны для меня тем, что выпускают записи, которые мне нравятся, что в итоге заканчивается большим количеством повторов в моем плейлисте. До этого моими любимыми группами были Porcupine Tree и Sevendust. Еще в последнее время я вернулся к прослушиванию Bjork периода 90-х, которую я только недавно для себя открыл. Еще один из моих любимых – дебютный альбом Our Oceans (изначально ребята из Exivious), в котором много действительно красивой, эмоциональной музыки.

– Давайте еще немного поговорим о фестивалях и гастролях. Хотели бы выступить на Be Prog, скажем, в следующем году. Какие страны хотите посетить с концертом?

Ф: – Я думаю, это был бы отличный опыт! У здешних фанатов сильная энергетическая отдача, и я думаю, она бы отлично наложилась на сет-лист Earthside. Широкий экран позади сцены был бы идеален для наших кинематографических фоновых видеороликов, что сделало бы выступление еще более эффектным для зрителей. Кроме того, быть среди других талантливых исполнителей – это всегда стоит того.

Д: – В дополнение к Be Prog, я бы хотел, чтобы Earthside сдержали обещание выступить на ProgPower Europe. Мы по-прежнему благодарны Рене за приглашение сыграть на фестивале впервые в прошлом году, и, несмотря на то, что у нас пока не вышло, нам все равно хотелось бы, чтобы это произошло, если у нас получится грамотно спланировать тур рядом с местом проведения фестиваля.

Здорово было бы заодно выступить на Euroblast, который проходит поблизости в тот же уик-энд. Другие вдохновляющие из известных мне европейских фестивалей – это британский Tech Fest, ArcTanGent, ARTMania, Rockstadt Extreme и некоторые из более крупных фестивалей, таких как Download.

Что касается стран… на самом деле – любые, где ценится музыкальная культура и музыкальные открытия. Некоторые страны, где мы видели заинтересованность в нашем жанре и где мы еще не играли – это Франция, Финляндия, Сербия и Румыния, а также значительная часть Латинской Америки.

– А Беларусь?

– Насколько нам известно, у нас совсем немного поклонников в Беларуси, поэтому это должна быть подходящая возможность представить нашу музыку белорусам. Сейчас мы находимся на стадии развития нашей карьеры и реже выступаем хедлайнерами в Европе, нежели поддерживаем известную группу в туре. Если такая группа приедет в Беларусь, мы также будем там, и будем очень рады поделиться нашей музыкой и провести вечер с лучшими белорусскими ценителями.

– Знаете ли вы какие-либо progressive-команды из нашей страны?

Ф: – Мне порекомендовали ознакомиться с творчеством некоторых белорусских групп, в том числе с группой Re1ikt, и мне понравилась их песня “Chadzila Halota”. Она началась с интересного фолкового интро, включавшего духовые инструменты и акустические гитары. Затем она приобрела рок-звучание, и я подумал, что ребятам действительно круто удалось объединить folk и rock-элементы, и в этом проявилось уникальное звучание региона.

– Ваш дебютный альбом вышел два года назад, но белорусскому слушателю, полагаю, мало знаком. Так что, если позволите, несколько вопросов об “A Dream in Static”. Как родилась идея альбома?

– Альбом стал естественным выражением чувств, которые мы испытывали в момент его написания. У нас были огромные амбиции в отношении того, что мы хотели создать и чего достигнуть, но в то же время мы испытывали страх и тревогу о том, что из-за наших внутренних ограничений и внешних препятствий, находящихся вне нашего контроля, мы отдаем все усилия и эмоциональную энергию в пустоту. Альбом стал весьма рефлексирующим, поскольку был написан о том, что мы пытались воплотить в нем.

– У вас есть любимые композиции в альбоме, что порекомендуете послушать в первую очередь?

– Думаю, лично я никогда не буду более горд и эмоционально связан с чем-либо из написанного мной, чем с «Mob Mentality», благодаря усилиям, которые потребовались для написания, и всему, что произошло, и что впоследствии стало частью композиции. Говоря о группе, больше всего я горжусь «Skyline», особенно тем, чего мы с командой смогли достичь во 2-й половине с пунктирным ритмом фортепиано против 4/4 барабанного грува, и построенного вокруг всего этого идеи напряжения и освобождения, разрешающейся в действительно восхитительной кульминации.

– Как была написана «Contemplation of the beautiful»?

Ф: – Эта песня воплотила все мои страхи, тревоги и депрессию, которые мне довелось пережить вплоть до настоящего момента. Я знал, что она должна быть убедительной, в противном случае это не соответствовало бы тому, что мне необходимо было выразить. При сочинении и аранжировке музыки мне приходилось постоянно следить за тем, чтобы каждый элемент композиции служил цели. Гитары, бас-гитары и барабаны были записаны в более быстром темпе, чем финальная версии, а затем сдвинуты по высоте и темпу в намеченную тональность. Это было воплощением того, что я сам испытывал: как меня тянет вниз под давлением и тяжестью моих внутренних страданий. Вокально мне нужен был кто-то, кто мог бы петь и кричать, кто-то, кто мог бы звучать так, словно это было бы криком от последнего вздоха. Мы уже давно знали Эрика Зирлингера и знали, что он способен выразить своим голосом. Его вокал придал композиции такую невероятную мощь, что он воплотил все, на что я когда-либо надеялся в «Contemplation of the beautiful». Я очень доволен тем, какой получилась песня, и это был важный шаг в моем развитии как автора песен, продюсера и музыканта.

– Как вы выбирали вокалистов для своих песен – в альбоме их несколько и все характерные исполнители?

Д: – Сначала мы сочиняем песни. В песнях мы также помечаем места, где либо уже написана вокальная часть, либо, по крайней мере, слышится вокальная часть, усиливающая песню. Тогда мы представляем себе тот голос, который смог бы выразить нужные эмоции, или технические возможности, необходимые для осуществления специфического видения, которое у нас есть для этой песни, будь то низкие-высокие ноты, экстрим вокал, красивый фальцет, чистый или суровый голос и все в таком духе. Также то ощущение, которое вокалист вызывает, когда мы слушаем его или ее в своей группе, и чувство, которое мы хотим воплотить в нашей песне.

В то же время нам больше нравится, когда вокалист проявляет себя в наших композициях таким образом, каким он не так часто проявлял себя прежде в своей собственной группе. К примеру, Бьорн Стрид, деликатно поющий в стихах и его практически исключительное пение, а не скрим – это нестандартный подход относительно большей части творчества Soilwork. Кроме того, пение Ладжона Уизерспуна в 10-минутной оркестровой композиции сильно отличается от творчества Sevendust. Эрик Зилингер исполняет самую тяжелую вокальную партию, пожалуй, самой тяжелой песни в нашем альбоме, в то время как его собственная группа Face the King, возможно, является наименее металлической группой из числа коллективов наших вокалистов-соавторов.

– Но вы видите Earthside больше как инструментальную группу, или планируете пригласить постоянного певца в будущем?

– В настоящее время мы намерены продолжить модель первого альбома с сочетанием инструментальных композиций и песен, в которых будут участвовать приглашенные вокалисты разных диапазонов, эмоциональных качеств и тембров. Песни, которые мы сочиняем, требуют использования множества подходов, и мы отдаем музыке руководящую роль.

Сейчас мы сочиняем новый материал, и будем надеяться, что начнем записывать его не позже, чем почувствуем себя достаточно уверенными в песнях, которые мы выберем, чтобы перейти в фазу студийной записи. Возможно, мы напишем еще пару композиций перед тем как приступим к фазе отбора, а также, возможно, выявим некоторые действительно хорошие идеи для будущего альбома, которые не соответствуют теме текущего альбома, но мы почувствуем, что они стоят того, чтобы быть среди будущих записей Earthside.

Беседовала Ольга Тригубович