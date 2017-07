Репортаж из Мекки progressive metal

Фестиваль прогрессивной музыки под открытым небом Be Prog! My Friend 2017 отгремел в Барселоне 30 июня – 2 июля.

Год от года программа фестиваля становится все более и более фантастической, и даже в самых смелых фантазиях любители progressive metal вряд ли могли вообразить, что подобное шоу когда-нибудь явится их глазам.

Увидеть живьем на одной сцене легендарных Jetro Tull и Marillion, а также неподражаемого Дэвина Таунсенда и мощных Leprous съехались фанаты со всего мира. Среди толпы слушателей были замечены и участники прошлогоднего фестиваля Марьяна Семкина, вокалистка Iamthemorning, музыканты группы Obsidian Kingdom полным составом, и даже американцы Earthside.

Есть мнение, что Be Prog! My Friend – это музыкальный фестиваль для музыкантов, так как более половины посетителей мероприятия, как правило, действующие музыканты или как минимум имеют музыкальное образование. Это и не удивительно, ведь сам стиль довольно сложен для восприятия неискушенным слушателем.

В этом году Be Prog! My Friend открылся энергичным выступлением Caligula’s Horse. С первых же минут австралийцы задали настроение всему фестивалю. Под жаркими лучами палящего солнца толпа фанатов пустилась в пляс и расколбас, узнавая любимые треки, прыгая и подпевая, не жалея свежеприобретенных мерчевых футболок.

Среди исполненных композиций прозвучали популярные и всеми любимые “Marigold”, “The city has no empathy”, “Firelight, Daughter of the mountain”, “Rust” и другие песни из последнего альбома команды. Также ребята исполнили “Dark hair down” и “Water’s edge” из альбома “The Tide, the Thief & River’s End”. Сразу же после выступления музыканты провели автограф-сессию и дружелюбно пообщались с фанатами.

Следующими на сцену вышли знаменитые и уже дважды бывавшие в наших краях Animals as Leaders. За несколько минут выступления трое музыкантов заполнили все пространство Испанской деревни звучанием своих инструментов и буквально взорвали публику. Словно загипнотизированных, слушателей будто уносило куда-то в космическое пространство совершенство сложных и техничных давно полюбившихся мелодий “Kasсade”, “Nephele”, “Ectogenesis”… И конечно же, “CAFO”. Всего американцы отыграли не менее дюжины композиций из своего репертуара.

Несомненно, долгожданным событием стал последущий выход Shattered Fortress Майка Портного. Публика буквально заликовала, едва на сцене показались музыканты. Уже через несколько минут звучания первого кавера Dream Theater лес из рук слушателей ходил ходуном, а фанаты подпевали любимые песни. У кого-то на глазах даже проступили слезы. Этот день стал поистине знаменательным для всех поклонников DT, так как в числе сыгранных композиций прозвучали и “Overture 1928”, и даже “Сюита 12-ступеней” (“Twelve-step Suite”).

Конечно же, Shattered Fortress – это не живой Dream Theater 2009 года, но все же команда достойно отыграла знаменитые хиты под чутким надзором Майка, который, несомненно, блестяще исполнил все композиции, в том числе и вокальные партии.

После очередной недолгой паузы и благополучного получения автографов от Leprous публика замерла в волнительном предвкушении. Уже успело стемнеть к тому времени, как в золотистых лучах света из загадочной дымки плавно и неторопливо проступили силуэты легендарных Marillion…

Свое потрясающее выступление музыканты начали со знаменитого “Invisible man”. Следует отдать должное неповторимому артистизму и харизме Стива Хогарта: все его движения на сцене были преисполнены драматизмом и исключительной характерностью, придающей неповторимый стиль всему перформансу. Это было не просто музыкальное исполнение. Зрители наблюдали цельное театральное представление. Каждая минута выступления была произведением искусства, это ясно осознали все присутствовавшие на фестивале в тот вечер.

На 8-й минуте “Invisible man”, считая удары “невидимого пульса”, после первых трех нот гитарного соло послышались крики толпы… Мурашки дрожью побежали по телу вместе со словами «I shout my name in the public places.. No one seemed to notice…no one understands». Повторяющиеся звуки гитары погружали в транс, и, ускоряясь, все больше усиливали эмоциональное напряжение. В этот вечер Marillion исполнили весь альбом “Fear” 2016 года. Последней композицией на бис прозвучала “Gaza”. По отзывам многих слушателей, выступление Marillion было лучшим, что они видели в тот вечер.

Завершая первый день фестиваля, на сцене показались долгожданные Ulver. Фанаты с нетерпением ждали их появления и гадали, что же исполнят в эту ночь мрачные норвежцы. К удивлению присутствующих, команда подготовила для своих слушателей потрясающее лазерное шоу, погружающее в транс, под которое невозможно было устоять на месте. В исполнении норвежцев звучали ритмичные мотивы, которые в конечном итоге заставили танцевать весь танцпол.

Расслабляющие ритмы “Nemoralia”, “Rolling stone”, “Transverberation” пробивали насквозь и никого не оставили равнодушным. В сет-лист музыканты включили в основном композиции из вышедшего в текущем году альбома – “The Assassination of Julius Caesar”. Это был поистине незабываемое шоу и переживания для всех присутсвующих на фестивале.

К слову, в первый день официальные автограф-сеты дали 4 команды: Calligula’s Horse, Mike Portnoy Shattered Fortress, Marillion и Leprous.

Второй день фестиваля приятно порадовал облачной погодой, значительно убавившей жару и позволившей посетителям ивента чувствовать себя комфортнее. Его открыли Jardín de la Croix, любимцы испанской рок-сцены и, по словам фанатов, один из лучших коллективов страны. И с этим сложно не согласиться! Команда действительно впечатляет мощным звуком, техничностью исполнения и искренностью своих композиций. По своему уровню испанцы вполне могли бы посостязаться с упомянутыми выше Animals as Leaders.

И все же нельзя отрицать, что одним из главных представлений этого дня, ради которого многие фанаты съехались в Барселону со всего мира, было последующее выступление Девина Таунсенда. Пауза затянулась, зрители стали двигаться ближе к сцене, едва заметив силуэты музыкантов где-то за кулисами. Но что-то пошло не так… Стоп. Не так? В шоу Девина Таунсенда ничто не может быть «не так»! Все же, он профессионал. И в этот день он великолепно это доказал.

В течении первых 15 минут, пока команда решала технические вопросы, Девин с его неподражаемой харизмой дал целое комедийное шоу перед застывшей в ожидании толпой. Фронтмен пел оперным вокалом, танцевал, играл Judas Priest, уходил и снова выходил на сцену не меньше пяти раз.. И это было восхитительно!

После, когда наконец началось выступление, публика пришла в полный восторг. В этот день Девин исполнил целиком альбом 1997 года «Ocean Machine: Biomech», 20-летний юбилей которого музыкант хотел таким образом отметить в Испании. Остальные комментарии к исполнению, пожалуй, будут излишними – это Девин Таунсенд. Все было идеально.

Мощное и эпичное выступление Девина плавно перешло к умиротворяющему перформансу Anathema. Данный коллектив хорошо известен в наших краях. В Минск музыканты приезжали в октябре 2015 года. Также недавно команда дала пару концертов в Москве и Санкт-Петербурге. Для многих слушателей их выступление стало одним из наиболее ожидаемых в этот день. В сет-лист вошли классические композиции, такие как “Leaving it behind”, “Endless ways”, “Springfield”, “The beginning and the end”, “A natural disaster”, а также “Distant satellites”.

К наступлению темноты на танцполе стало тесно, как не было ранее. Близился заветный час выступления живой легенды Jetro Tull. Не зря о таланте Яна Андерсена ходят легенды. Несмотря на солидный возраст, музыкант великолепно показал себя на сцене. Во время выступления он даже исполнял невероятные танцевальные движения, то подпрыгивая, то нагибаясь до самого пола, то привычно стоя на одной ноге и играя на флейте.

В живом исполнении перед слушателями прозвучали в этот вечер каверы Иоганна Себастьяна Баха “Bouree”, “Toccata and Fugue in D minor”, а также классические композиции из репертуара Jetro Tull, такие как “Living in the past”, “Nothing is easy”, “Songs from the wood”, “Sweet dream”, “A new day yesterday” и другие.

Наверное, самым долгожданным событием второго дня фестиваля стал выход норвежцев Leprous, покоривших своим последним альбомом и живыми выступлениями всю Европу. Это был момент отрыва абсолютно для всех, кто еще оставался стоять на ногах. Не зря в паузах между коллективами проигрывалась запись “From the flame”, ох, не зря…

По силе эффекта выступление этих ребят не сравнится ни с чем. Стоило зазвучать первым нотам “The cloak” и “The Flood”, как танцпол абсолютно сошел с ума. Нужно ли комментировать то, что произошло, когда после этих песен прозвучали “From the flame” и “Rewind”? Никаким словом, кроме как «экстаз» описать это невозможно. Все-таки решение команды составить сет-лист по результатам голосования фанатов дало свой эффект. После фестиваля тут и там можно было услышать от присутствовавших, что это было лучшее, что случалось с ними в жизни.

В завершение обзора четвертого фестиваля Be prog! My Friend хочется сказать, что, разумеется, все впечатления передать словами невозможно. Такое шоу стоит увидеть своими глазами, чтобы в полной мере ощутить атмосферу и качество всего происходящего. Из года в год фестиваль набирает все большие обороты и приглашает все более известные и легендарные коллективы на свою площадку. Остается только гадать, кто же предстанет перед нами на сцене Poble Espanyol в следующем году. Но, несомненно, это будет фантастическое событие!

Ольга Тригубович

