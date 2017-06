Фестиваль Rock am Ring прервали по требованию немецкой полиции

Крупнейший немецкий рок-фестиваль Rock am Ring прекратил работу из-за угрозы теракта вечером в пятницу 2 июня.

Устроители шоу попросили посетителей организованно покинуть концертную площадку и вернуться в кемпинг.

“Мы должны поддерживать расследование полиции”, – объяснили они свои действия на официальном сайте фестиваля, выразив надежду на то, что Rock am Ring возобновится в субботу.

Как передает Deutsche Welle, глава Министерства внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere) поддержал решение прервать фестиваль, который проводится в районе известной автогоночной трассы Нюрбургринг. Назвав такой шаг трудным, он подчеркнул, что безопасность людей важнее всего.

Сообщается также, что ранее в этом году концепция безопасности фестиваля Rock am Ring была пересмотрена, а число сотрудников охраны было увеличено до 1 200 человек. Такие действия были предприняты после теракта на концерте американской поп-звезды Арианы Гранде в Манчестере.

Всю ночь со 2 на 3 июня полицейские и команда организаторов Rock am Ring прочесывали территорию в поисках потенциальной угрозы, а около полудня в субботу было объявлено о том, что фестиваль возобновляется и пройдет по намеченному графику.

Впрочем, уже в 16:12 появилось сообщение о том, что из-за случившейся задержки Rammstein не смогут выйти на сцену Rock am Ring в этом году. Судьба некоторых других запланированных на пятницу и сорвавшихся выступлений также пока не решена.

Rock am Ring – один из крупнейших рок-фестивалей, c 1985 года ежегодно проходящий в Германии в первый выходной июня.

Этим летом фестиваль собрал 87 тысяч фанатов. В программе Rock am Ring 2017 значатся концерты Skindred, In Flames, Die Toten Hosen, 2Cellos, Suicide Silence, Gojira, Alter Bridge, System of a Down.

Фото с сайта rock-am-ring.com.