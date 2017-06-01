В Беларуси запретили крупнейший metal-фестиваль?

ХIII Международный фестиваль экстремальной музыки Metal Crowd 2017, который традиционно должен был пройти в Речице в конце лета, отменен, сообщили организаторы мероприятия.

“Официально заявляем, что в 2017 году фестиваль не состоится. Виной тому становятся многие факторы, но в первую очередь мы не достигли единого мнения в концепции концертной программы (выступающих групп) фестиваля с государственными органами, а без поддержки и взаимопонимания между всеми заинтересованными структурами, организация фестиваля в 2017 году просто невыполнима”, – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Metal Crowd.

О том, творчество каких коллективов, приглашенных на Metal Crowd 2017, не понравилось речицким чиновникам, не сообщается, однако можно предположить, что камнем преткновения стало планировавшееся участие в одном из концертов минской hardcore-punk-группы Brutto.

Впрочем, команда фестиваля не собирается прекращать свою деятельность. По словам организаторов Metal Crowd, в следующем году крупнейший белорусский металлический оупен-эйр обязательно состоится, хотя, вероятно, поменяет прописку.

Фестиваль экстремальной музыки Metal Crowd появился в Речице в 2004 году как локальный концерт и за время своего существования превратился в событие международного масштаба: на фестивальную сцену поднимались представители 35 стран, а послушать звезд и начинающих артистов съезжались поклонники со всей Беларуси, а также из ближнего и дальнего зарубежья.