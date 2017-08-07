Metal-география: Финляндия

Редакция Metalscript.Net решила слегка обновить нашу старую рубрику “Metal-география”. Сегодня мы вместе отправимся в путешествие вокруг света и будем вспоминать интересные тяжелые команды.

И начнем, пожалуй, с самой металлической страны, где даже президент любит послушать что-нибудь брутальное – Финляндии.

Metal в этом северном крае отыщется на любой вкус, однако героями нашего пилотного выпуска будет одиозная black metal-команда Impaled Nazarene.

Эта группа, играющая с 1990 года, не оставит равнодушным ни одного слушателя: правда, большинство, скорее всего, их сразу возненавидит. Впрочем, даже верные фанаты со временем стали критиковать Impaled Nazarene – только за облегченное звучание и коммерческий успех. А вот представители метал-прессы отмечали, что коллектив прошел извилистый путь от примитивного блэка, грайндкора и нигилистического хардкор-панка к истинному авангарду.

Кстати, как-то в интервью, то ли в шутку, (а скорее всего, всерьез) основатель и вокалист Impaled Nazarene Мика Луттинен (Mika Luttinen) рассказал такую историю: мол, ему было лень сочинять лирику, поэтому он просто жутко вопил что-то в микрофон во время записи. А через некоторое время начал получать письма от поклонников с просьбой прислать им тексты песен…

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