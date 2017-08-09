Re1ikt даст благотворительный концерт в центре Минска

Белорусская folk rock/post metal-группа Re1ikt выступит с большой сольной программой в рамках проекта “Пешеходка” в Каретном дворике 12 августа.

Во время мероприятия музыканты планируют собрать деньги для клубного дома «Открытая душа», который проводит социально-психологическую реабилитацию и поддерживает тех, кто страдает психическими заболеваниями.

«В этом году мы по приглашению организаторов открывали проект «Пешеходка», а теперь нас позвали сыграть в Каретном дворике, и мы договорились, что организуем не просто бесплатный концерт для минчан и гостей столицы, а сделаем нечто большее», – говорит лидер Re1ikt барабанщик Александр Демиденко.

Участники Re1ikt решили помочь людям, которые борются с болезнями психики, прочитав историю о них в интернет-журнале “Имена”.

Минский клубный дом “Открытая душа” создан в 2011 году общественной организацией «Белорусская ассоциация социальных работников». В учреждении люди, столкнувшиеся с последствиями болезни, получают возможность вернуться в мир дружбы, семьи, занятости, образования, а также доступ к социальным услугам.

Группа Re1ikt неоднократно была задействована в благотворительных проектах: в рамках информационной кампании против домашнего насилия, которую проводило Представительство ООН в Беларуси, принимала участие в серии концертов “Больше ни звука”, а также была лицом кампании “Звезды рока против СПИДа”, выступала в детском доме в деревне Большие Летцы под Витебском, собирала средства для Белорусского детского хосписа и Жодинского детского дома.