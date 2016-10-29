Новые альбомы октября 2016: Re1ikt — «Kufar»

Минская folk rock/post metal-группа Re1ikt выпустила новый альбом «Kufar» 21 октября.

Релиз состоялся спустя ровно год после выхода диска “Лекавыя травы”, признанного лучшим рок-альбомом 2015 года. Он записывался в польской Studio-X известного звукорежиссера и саундпродюсера Мартина Килбашевского (Marcin Kiełbaszewski) в Ольштыне и получился таким же лирическим и атмосферным.

“Мы собрали все то ценное, чем могут гордиться белорусы: наши традиции, наша природа, наша культура, наши победы, наше умение дружить и делать добрые дела талакой”, — рассказывает о концепции нового альбома Александр Демиденко.

В “Kufar” попали “Дробненькі дожджык” из сборника “Песні матчыны з Вушаччыны” — песня, которую напевала мать Рыгора Бородулина, свадебная “Сваточкі”, записанная музыкантами от Марии Семеновны Амос в деревне Холопеничи Крупского района, авторские произведения, вдохновленные родными пейзажами.

Кроме того, в альбом вошел настоящий стадионный хит “Разам!” — гимн, созданный музыкантами Re1ikt для футбольного клуба “Крумкачы”, первое живое исполнение которого ознаменовалось сенсационной победой молодой команды над минским “Динамо”.

На диске есть и два интересных дуэта: с саксофонистом Павлом Аракеляном (“Крамбамбуля”, Лявон Вольский) группа записала джаз-роковую композицию “Толькі снег” на лирическое стихотворение Янки Купалы, которое поэт посвятил жене, а с Сержуком Долгушевым (Vuraj) — народную песню “Вэлытай” с белорусского Полесья.

Деньги на издание альбома “Kufar” были собраны в результате краудфандинговой кампании, в которой поучаствовали более 80 человек из разных стран мира: Беларуси, Польши, Сербии, Канады, США. Сумма пожертвований составила 2 453 рубля. Этих средств хватило не только на то, чтобы выпустить диск, но и профинансировать съемки клипа к песне “Дробненькі дожджык”, который участники Re1ikt обещают представить публике в скором времени.

Презентация альбома “Kufar” состоится в столичном клубе “Брюгге” 10 декабря. Музыканты готовят большой сольный концерт с участием интересных гостей и, конечно же, сюрпризами.

Re1ikt – группа, которая работает в направлении world music, объединяя традиционный белорусский песенный фольклор с актуальными рок-направлениями. В композициях команды слились полесский шаманизм, аутентичный драйв и таинственный белорусский космос. Коллектив является обладателем ряда музыкальных наград в Польше и Беларуси, выступал в Украине, Литве, России.