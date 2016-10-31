Gods Tower перенесли юбилейный концерт

Выступление белорусских первопроходцев pagan metal группы Gods Tower, приуроченное к 20-летию легендарного альбома «The Turns», вместо изначально заявленного 29 октября состоится в гомельском ГЦК 19 ноября.

Концерт был перенесен из-за первого выступления в Беларуси punk rock-группы Brutto, дата шоу которой в Гомеле совпала с мероприятием Gods Tower.

«Мы не хотим спорить с Михалком за аудиторию. Мы слишком уважаем его группу, для того чтобы идти на какой-то конфликт. Поэтому и приняли решение перенести свой концерт», – сказал в комментарии для портала «Тузін гітоў» лидер Gods Tower Лесли Найф.

Все билеты, купленные на 29 октября, действительны.

Музыканты Brutto также не поскупились на теплый ответ колллегам по музыкальному цеху в соцсетях.

«Мы друзья и поклонники Gods Tower еще с 90-х! Очень круто, что они поддержали наш движ вообще, и концерт в Гомеле в частности… Будем рады увидеть РОДНУЮ Гомельскую братву в Ледовом!!! ГДЕ ЗОЖ ТАМ И СОЖ!!! P.S. С нас «поляна»… и не только протеин и гуарана))», – написали участники Brutto и прикреплили к сообщению композицию Gods Tower «Heroes Die Young».

Концерт Brutto в Гомеле прошел с аншлагом. Были исполнены также композиции группы «Ляпис Трубецкой». Ожидается, что в обозримом будущем команда отправится в турне по городам Беларуси.