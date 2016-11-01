Melodic metal-фестиваль пройдет в Минске

Мероприятие под названием Melodic Metal Mastery состоится в столичном пабе “Брюгге” 7 ноября.

По словам устроителей фестиваля, он появился благодаря инициативе трех белорусских коллективов, играющих в стиле melodic metal. Команды Ivory, Endogenesis и Kliodna объединились, для того чтобы дарить свою музыку людям и популяризировать мелодичный металл. Именно их можно будет увидеть на сцене “Брюгге”.

Музыканты надеются, что фестиваль станет регулярным, а пока готовят программу на основе своих дебютных альбомов и недавно увидевших свет синглов и приглашают всех ценителей жанра или просто неравнодушных к metal-музыке людей на концерт.

Двери клуба распахнутся в 18:00.