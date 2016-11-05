Gothic Sky: «Metal-индустрия России в упадке»

Metalscript.Net публикует ретроспективное интервью с Андреем Измайловым – вокалистом российской dark metal-группы Gothic Sky из города Мичуринска Тамбовкой области.

– Привет! Итак, первое интервью о «Лабиринте скитаний» после выхода альбома в 2011 году… Не поздновато ли?

– Лучше поздно, чем никогда. Хотя что-то мне подсказывает, что интервью будет не только об этом альбоме.

– Расскажи, насколько профессионально была организована дистрибуция «Лабиринта скитаний»?

– В отличие от предыдущего альбома «Реальности черного рыцаря», который IROND реализовывал только на территории России и стран СНГ, «Лабиринт скитаний» (выпущенный на московском независимом лейбле NYMPHAEA records) распространяется в России, Украине, Беларуси, Эстонии, Польше, Чехии, Германии, Бельгии, Голландии, Греции, Англии, США, Австралии, а также в странах латинской Америки и Скандинавии. Не берусь оценивать профессиональность работы лейбла по распространению выпускаемой ими продукции, но думаю, что количество названных стран говорит само за себя.

– Что представляет собой этот альбом?

– Если в двух словах о музыке – это любимый нами dark metal с элементами black и gothic. О лирике в двух словах сказать не удастся – она слишком многогранна. По сюжету это продолжение рассказа о «Черном Рыцаре». Более подробно познакомиться с содержанием альбома можно, купив и прослушав его. По традиции в буклете диска изложено либретто с красивой и необычной историей.

– С течением времени творчество Gothic Sky все больше напоминает музыкальный микс-файт…

– По поводу «микс-файта», возможно, ты прав – мы никогда не пытались зажимать наше творчество в рамки одного стиля. Не знаю, плюс это или минус для группы, но так было с первых дней существования коллектива.

– Что пришло на смену этапу юношеского максимализма? Прозаичность, реализм, скептицизм? Или наоборот – романтизм, позитив и оптимизм?

– По прошествии 19 лет работы в группе отвечу: наверное, все-таки реализм. К сожалению, за эти годы метал-индустрия в России не только не развивалась, но и, как мне кажется, наоборот, оказалась в упадке. Редко какая российская metal-групп может похвастаться тем, что зарабатывает исключительно своим творчеством. Так что в большей степени все то, что мы делаем (да и 99,9% тяжелых групп России), делаем в первую очередь для себя. Радует, если это нравится не только нам, но и слушателям.

– Расскажи, как тебе больше нравиться петь: гроулингом или скримом?

– Больше нравится петь скримом, но это не мешает мне использовать гроул и чистый голос как в старом, так и в новом материале.

– В чем преимущество русскоязычных текстов?

– Русскоязычные тексты исполнять, конечно, проще. Главное удобство в том, что русский текст для русскоязычной аудитории не требует перевода. К тому же, на мой взгляд, русскоязычным текстом мы можем сказать куда более сложные вещи, нежели английским.

– Какие планы? Как продвигается написание нового материала?

– Планов масса. Это и концертная деятельность, и работа над новым материалом. К сожалению, и то и другое прервалось с уходом барабанщика и гитариста. Но сейчас состав уже укомплектован, и думаю, в ближайшее время будут результаты.