Пионер британского heavy metal выступит в Минске

Вокалист легендарной английской progressive rock-группы Deep Purple Иэн Гиллан выступит в Минске с уникальным шоу 13 ноября.

На сцене Дворца Республики певец в сопровождении Don Airey Band и Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Стивена Бентли-Кляйна продемонстрирует оригинальное исполнение хитов Deep Purple.

Прозвучат “Smoke on the Water”, “Black Night”, “Perfect Strangers” и другие известные композиции. А на разогреве у мэтра выступит funk-команда Papa Le Gal.

Группа Deep Purple, созданная в 1968 году, считается одной из основоположниц стиля heavy metal наряду с Led Zeppelin и Black Sabbath. Иэн Гиллан присоединился к коллективу в 1969-м.

Сейчас музыкант сольно и в составе Deep Purple с аншлагами выступает на крупнейших аренах мира – только в прошлом году он посетил 48 стран.

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