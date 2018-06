Метал-фестивали 2018: Be Prog! My Friend

Be Prog! My Friend – фестиваль прогрессивной музыки под открытым небом – вновь соберет своих верных поклонников в Барселоне 29-30 июня.

Пляж, солнце, гастрономия, культура и слияние старой и новой прогрессивной музыки. Заслуживший в прошлом году престижную награду Best Event на Prog Awards, фестиваль Be prog! My Friend уже в пятый раз откроет свои двери летом 2018 года.

В этом году, после нескольких лет переговоров, хедлайнерами фестиваля наконец согласились стать The Perfect Circle.

Одна из самых востребованных ныне прогрессивных групп Gazpacho также примет участие в фестивале. Их тур в поддержку альбома «Молок» был полным успехом с аншлагами по всей Европе. Недавно группа выпустила также новый альбом «Soyuz», композиции из которого наверняка прозвучат на фестивале.

Кто в наши дни мог себе представить, что сможет услышать Genesis вживую? В этом году Be prog! My friend предоставит нам такую возможность. Стив Хакетт, бывший гитарист Genesis, исполнит программу с песнями из альбома «Wind and Wuthering». Музыкантами, играющими со Стивом, будут Роджер Кинг (клавишные), Гэри О’Тул (ударные и перкуссия), Роб Таунсенд (саксофоны и флейты), Йонас Рейнгольд (бас) и Над Сильван на вокале.

Австралийский гитарист Plini приезжает на Be Prog! после недавнего успешного гастрольного тура по продвижению альбома «Handmade Cities». Несмотря на свою молодость, Plini теперь признан одним из самых важных деятелей Австралии на прогрессивной сцене. Такие альбомы, как «The end of everything» и «Sweet nothings» – прекрасные примеры того, что может сделать этот талантливый молодой музыкант, и его новое и динамичное сценическое шоу ослепит публику на фестивале в этом году. Сам Plini добавляет: «Барселона – один из моих любимых городов, поэтому это будет абсолютное удовольствие играть в такой красивой обстановке. Не могу дождаться!»

Persefone – одна из самых перспективных групп современной прог-сцены. Об этом свидетельствует «Spiritual Migration», где прог и металл стильно сочетаются в мощном, но утонченном альбоме. Комбинирующая нотки электроники с мощным металлическим звучанием, PERSEFONE – группа, которую действительно с нетерпением ожидают на сцене Be prog.

Если вы еще не знакомы с финнами ORANSSI PAZUZU, без сомнения, Be Prog – лучший шанс открыть их. Альбом «Värähtelijä» был назван одним из лучших метал-релизов 2016 года. Нет, не для всех зрителей, не для любителей… Трудно объяснить, это нужно услышать. Их живое шоу в Poble Espanyol будет походить на дайвинг в ненавязчивом и ужасающем океане, подобно к скользкому и сложному звуковому путешествию через темную, плотную и страшную атмосферу.

С тех пор, как Burst выпустил свой замечательный шедевр «Lazarus Bird» в 2008 году, организаторы фестиваля мечтали их увидеть. Даже несмотря на то, что они распались в 2009 году, музыкантов пригласили выступить в Poble Espanyol. И теперь Burst согласились перегруппироваться, чтобы сыграть полную версию «Lazarus Bird» и другие композиции на Be Prog 2018.

Pain of Salvation удостоились приглашения благодаря своему альбому «In The Passing Light of Day». Изумительный, колоссальный альбом. Еще с «Remedy Lane» или «Road Salt» они определенно стали обязательными к ознакомлению в мире prog, но их последний релиз – просто взрыв!

Sons of Apollo анонсировали свое первое европейское выступление на Be prog 2018. Майк Портной, Дерек Шеринян, Рон «Bumblefoot» Тал, Билли Шихан и Джефф Скотт Сото объединились в этом проекте, релиз которого «Psychotic Symphony» выйдет в следующем октябре. Только блестящие умы могут создавать только блестящую музыку, а SONS OF APOLLO – прекрасный пример!

Созданная в 2003 году, американская группа Baroness представит другое видение прог-музыки. Некоторые определяют их как sludge stoner progressive. Их альбом «Red» по праву считается шедевром, а «Take My Bones Away» из «Yellow & Green» – на 38 месте по популярности в рок-чартах. Последний релиз «Purple» поднимает их в топ; синглы «Shock Me» или «Chlorine & Wie» сильны и полны душераздирающей красоты.

Билеты на фестиваль Be prog! My Friend 2018 можно приобрести на официальном сайте фестиваля beprogmyfriend.com.Также на сайте можно найти все новости фестиваля, информацию о расписании и специальные предложения для участников.