Умер барабанщик Pantera

Барабанщик Pantera, Hellyeah и Damageplan Винни Пол Эбботт (Vinnie Paul Abbott) ушел из жизни в возрасте 54 лет.

“Винсент Пол Эбботт aka Vinnie Paul умер. Пол получил известеность как барабанщик в группах Pantera и Hellyeah. Никаких подробностей случившегося на данный момент нет. Семья просит вас уважать их право на личную жизнь в эти минуты”, – говорится в заявлении, опубликованном на странице Pantera в Facebook.

Vincent Paul Abbott aka Vinnie Paul has passed away.Paul is best known for his work as the drummer in the bandsPantera… Gepostet von Pantera am Freitag, 22. Juni 2018

Винни Пол родился 11 марта 1964 года в городе Абилин в Техасе. В 1981-м вместе с братом Даймбегом Дареллом (Dimebag Darrell) основал группу Pantera, в которая изначально исполняла glam-ориентированный hard rock и выпустила три альбома под руководством отца музыкантов Джерри, писавшего песни в стиле кантри.

С приходом Фила Ансельмо (Philip Anselmo) на позицию вокалиста команда сменила стиль на более тяжелый и выпустила альбом “Cowboys From Hell”, ставший визитной карточкой Pantera.

После распада Pantera братья основали группу Damageplan. Однако по трагическому стечению обстоятельств в 2004 году на концерте в Огайо был застрелен Даймбег Дарелл.

Спустя два года после смерти брата Винни Пол вернулся к занятиям музыкой в составе Hellyeah, с которыми записал пять студийных альбомов, последний из которых “Unden!able” вышел в 2016 году.