Виктор Смольский выступит на концерте памяти отца

Концерт памяти народного артиста Беларуси композитора Дмитрия Смольского пройдет в Белгосфилармонии в Минске 17 октября.

Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь под управлением народного артиста Беларуси дирижера Александра Анисимова сыграет сочинения Дмитрия Смольского: “Ностальгию” для симфонического оркестра, Концерт для фортепиано с оркестром, Симфонию № 9 для солирующей электрогитары и симфонического оркестра, “Посвящение” для электрогитары и симфонического оркестра.

Партию гитары исполнит сын композитора, известный музыкант-мультиинструменталист, экс-участник немецкой power metal-группы Rage, а ныне лидер progressive metal-проекта Almanac Виктор Смольский.

Дмитрий Смольский родился 25 июля 1937 г. в Минске в семье белорусского музыковеда Бронислава Сильвестровича Смольского. В 1960 году закончил Белорусскую государственную консерваторию по классу композиции профессора А. В. Богатырева, а затем аспирантуру под руководством профессора Московской консерватории Н. И. Пейко. Более полувека (с 1962 по 2014 г.) вел класс композиции в Белорусской государственной академии музыки.

Дмитрий Смольский оставил богатое музыкальное наследие: оперы «Сівая легенда» на либретто Владимира Короткевича, «Франциск Скорина», «Апалон-заканадаўца»; 15 симфоний; множество оркестровых сочинений и инструментальных концертов; камерные и вокально-хоровые произведения; музыку к театральным постановкам и кинофильмам; эстрадные песни.

Концерт памяти композитора пройдет в большом зале Белорусской государственной филармонии. Начало в 19:00. Стоимость билетов: 9–15 рублей.