Hok-key сыграет новый альбом для всех желающих

Минская melodic metal-группа Hok-key представит альбом “Kalasy Pad Siarpom” в столичном клубе TNT 15 октября.

Альбом является второй частью дилогии. Первая часть “Znak Biady” рассказывала о жизни замученного, но несломленной, сильного народа.

Во второй части группа решила обратиться к культурному наследию и создать определенную атмосферу через личные истории, что более полно раскрыла душу белорусского человека, его взгляд на мир, беспокойства и мечты. Собственно, этим музыканты и объясняют выбранное имя для диска название: человек похож на колос, над которым висит угроза в виде “серпа”, и неизвестно, когда жизнь начнет свою жатву…

Тема независимости и свободы является лейтмотивом многих композиций альбома “Kalasy Pad Siarpom”. Здесь есть и пересказанная участниками коллектива история жизни известного белорусского деятеля, борца за свободу народа Кастуся Калиновского, и песня, написанная по мотивам произведения “Блистающий мир” известного русского автора Александра Грина. Затронуты также актуальные для сегодняшней Беларуси и общефилософские темы.

Группа Hok-key ждет всех на презентации альбома “Kalasy Pad Siarpom” в клубе TNT. Вход на концерт свободный.