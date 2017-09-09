9 октября – Autumn Reincarnation в клубе Doodah King (Минск)

Группы Re1ikt и PLEMЯ выступят в столичном клубе Doodah King в рамках проекта Autumn Reincarnation 9 октября.

Группа Re1ikt была основана в Светлогорске как гранж-коллектив, но со временем сменила стиль. Теперь в творчестве команды сочетаются элементы арт-рока, прогрессива, альтернативной и белорусской народной музыки. Коллектив является обладателем ряда музыкальных наград (в том числе лучший белорусский рок-альбом по версии Experty.by) в Беларуси и Польше, выступал в Украине, Литве и России. Сейчас музыканты работают над шестым студийным альбомом.

Участники проекта PLEMЯ – это люди, пришедшие из разных музыкальных групп: здесь есть и кор, и дез, и блэк, и даже один представитель панка. Все это приправлено флейтами, афро барабанами и гроулом, поэтому однозначно сказать, в каком стиле играет команда, сложно.

Стоимость билетов: 15 рублей.

Адрес площадки: г. Минск, ул. Берсона, 14 (ст. м. “Плошча Леніна”).

Начало концерта: 19:00.