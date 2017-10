Белорусы надели белые халаты на концерт Carcass в Минске

Культовая британская death metal-группа Carcass впервые выступила в столичном клубе Re:Public 29 сентября. Белорусские поклонники экстремальной музыки ждали этого события десятилетиями.

Когда до начала мероприятия оставалось минут двадцать, уборщица «Репаблика» встретила неспешно заползавший в заведение хвост очереди вопросом: «А что, сегодня у нас одни мальчики?»

Впрочем, в этот вечер в клубе по пальцам можно было пересчитать не только представительниц прекрасного пола, но и молодых людей. Большинство пришедших составляли мужчины как минимум далеко за 30 и старше, изрядно полысевшие, бреющие головы или просто коротко стриженные, в отличие от «старших товарищей» и кумиров юности (а для кого-то – ровесников), бодро двигавшихся по сцене.

Поклонники Carcass подготовились к долгожданному приезду любимой команды, традиционно подзаправившись алкоголем на подступах к клубу, а самые трушные пришли на концерт в медицинских халатах. Один фанат даже притащил флаг с символикой ФК «Ливерпуль», размахивая коим, всячески пытался привлечь внимание выступавших.

Англичане появились без медицинских аксессуаров, одеты были просто: их костюм сводился к формуле «темный верх, джинсовый низ». О временах безбашенной грайндовой молодости напоминали разве что стильные клёши Билла Стира, перемещавшегося по сцене какой-то лунной походкой и пару раз выбросившего ногу в зал.

И хотя переаншлага, как тогда, когда в 2014-м Минск впервые посетили Sodom, не случилось (правда, свободно разгуливать по танцполу все равно не представлялось возможным), было заметно, что музыканты довольны приемом и рады видеть всех собравшихся.

На протяжении шоу технику Carcass, неустанно утыкивающему микрофонную стойку Уокера медиаторами (вместо тех, что то и дело улетали в темноту после очередного удачно сыгранного зубодробительного риффа), пришлось бороться с дым-машиной и остервенело протирать сцену, чтобы музыканты не дай бог не поскользнулись на увлажнявшемся покрытии.

Джефф Уокер время от времени в перерывах между номерами заботливо бросал со сцены в зал пластиковые бутылки с водой. Как обычно бывает в подобных случаях, особый восторг у толпы вызывало произносимое им практически без акцента русское «Спасибо!»

Когда наконец основные хиты вроде «Keep On Rotting in the Free World» и «Corporal Jigsore Quandary» были сыграны, под барабанное соло Уокер представил участников группы. Сам он и Билл Стир, играющие в Carcass с 90-х годов прошлого века, в представлении, конечно, не нуждались, а вот «новичков», трудящихся в составе последнюю пятилетку, – ударника Дэниела Уилдинга и второго гитариста Бена Эша – кто-то мог и не знать.

Естественно, после непродолжительного перерыва, заполненного овациями, команда вышла на бис под акустическое вступление «Mount of Execution». К концу шоу людей на танцполе как будто даже прибавилось, и развернулся нешуточный слэм.

«Спокойной ночи и спасибо. Покричите, чтобы я вас услышал!» – потребовал на прощание Джефф Уокер. А когда уже зажегся свет и техники начали скручивать шнуры, передал каким-то счастливчикам в зал пару бутылочек пивка.