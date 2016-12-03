Re1ikt представит новый альбом сразу в трех клубах

Белорусская folk rock/post metal-группа Re1ikt с размахом отметит выход нового альбома “Kufar”.

Музыканты запланировали серию мероприятий в Минске.

4 декабря в столичном клубе “Граффити” (переулок Калинина, 16) состоится пре-пати, в рамках которой Re1ikt исполнит композиции с нового диска и хиты из лучшего рок-альбома альбома прошлого года “Лекавыя травы”. Там же пройдет автограф-сессия с участниками группы, во время которой все желающие смогут сделать фото на память. Билеты на пре-пати предлагаются по символической цене в 1 рубль.

10 декабря на сцене клуба “Брюгге” (Партизанский проспект, 6А) состоится презентация диска “Kufar” – большой сольный концерт с участием интересных гостей и сюрпризами. Билеты на презентацию можно приобрести за 12-15 рублей (20 рублей – место за столиком).

В тот же вечер в кафе “Грай” (ул. Интернациональная, 33) пройдет афтер-пати, где в дружеской атмосфере под аккомпанемент фолк-группы Vuraj музыканты Re1ikt пообщаются с самыми преданные слушателями. Вход на афтер-пати бесплатный.

Альбом “Kufar” посвящен всем тем ценностям, которыми могут гордиться белорусы: нашим традициям, природе, культуре, победам, умению дружить и делать добрые дела талакой.

Кстати, средства на издание диска всего за неделю собрали на краудфандинговой платформе Talaka.by поклонники команды. Благодаря им группа также вскоре выпустит клип, который был снят неделю назад в музее народной архитектуры и быта в Строчицах на одну из любимейших песен народного поэта Беларуси Рыгора Бородулин “Дробненькі доджык”, также в современной рок-обработке попавшую в “Kufar”.

Re1ikt – группа, работающая в направлении world music и сочетающая традиционный белорусский песенный фольклор с актуальными рок-направлениями. В композициях команды сплелись полесский шаманизм, аутентичный драйв и таинственный белорусский космос. Коллектив является обладателем ряда музыкальных наград в Польше и Беларуси, выступал в Украине, Литве, России.