Ударника U.D.O. обокрали прямо на сцене

Барабанщик сольного проекта экс-вокалиста немецкой heavy metal группы Accept Удо Диркшнайдера стал жертвой злоумышленников в Украине, где группа выступала в рамках Back to the Roots Tour 2016.

У Свена Диркшнайдера, сына Удо, недавно ставшего ударником в группе отца, прямо со сцены украли MacBook, мониторные наушники, камеру GoPro и внешний жесткий диск. Об этом на странице в соцсети написал волынщик киевской ethno rock-группы Fram Алексей Шкуропатский.

“Зрада, товарищи, соотечественники, зрада и ганьба”, – прокомментировал инцидент музыкант.

Турне “Back to the Roots” с успехом проходит в поддержку выпущенного весной этого года концертного альбома U.D.O. “Live – Back To The Roots”, куда среди прочих композиций вошли многие хиты Accept.

С этой программой Удо Диркшнайдер выступит в минском Дворце спорта 5 декабря. На разогреве у звезды сыграет белорусский white metal-проект CherMen, который представит симфо-рок шоу «История Дракона».