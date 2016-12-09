Белорусские metal-музыканты массово заиграли русский рок

Участники metal-групп Аmentia, Cold in May, Deadmarsh, Infestum и Nightside Glance выступят в необычном амплуа в столичном TNT Rock Club 25 декабря.

В рамках трибьюта «Странное рождество» прозвучат более двух десятков композиций российской готик-рок-группы «Агата Кристи» в исполнении вокалиста Deadmarsh Александра “Fallen” Кныша, гитариста Prophetic Dream и Cold In May Сергея “Grover” Никонова, гитариста Nightside Glance Константина “Gozard” Красовского и клавишника Максима “Skald” Слесарева, бас-гитариста Amentia Александра “Alex” Горона и барабанщика Infestum и ID:VISION Вадима “Forneus” Кондратюка.

«Изначально мы планировали сыграть один концерт в Минске, но со временем к нам стали поступать и другие предложения. Возможно, это будет разовая серия концертов, после чего мы поставим точку», – объясняют музыканты.

В программе трибьюта песни из разных периодов творчества «Агаты Кристи»: «Как на войне», «Опиум для никого», «Черная луна», «Моряк», «Секрет», «Сердцебиение», «Эпилог» и другие.

Вход на концерт свободный.

Группа «Агата Кристи» была образована в Свердловске (сейчас – Екатеринбург) в 1985 году. Авторами всех композиций коллектива, приобретшего наибольшую популярность в середине 90-х годов прошлого века, являются братья Вадим и Глеб Самойловы и Александр Козлов.

На счету команды десять студийных альбомов, пять сборников, два альбома ремиксов, три макси-сингла и восемнадцать видеоклипов. В 2009 году музыканты объявили о прекращении существования коллектива.