Новые альбомы декабря 2016: Talga – “В череде сонных вьюг”

Минский студийный death-doom metal-проект Talga выпустил дебютный альбом “В череде сонных вьюг” на российско лейбле Fono 20 декабря.

“Альбом писался долго и непросто. Многие аранжировки и спорные моменты находились и решались прямо на студии. Принципиальным моментом была запись только живых инструментов без использования семплов и синтезаторов. Поэтому альт, клавиши, баян и всё, что можно услышать в альбоме, писалось на студии вживую. Также принципиальным моментом было использование в текстах родной русскоязычной лирики, – рассказывает Евгений Харитонов.

“Для исполнения некоторых партий были приглашены наши друзья – музыканты других коллективов. Так, в запись баса внесли свой вклад Александр Волчек HOK-КEY и Станислав Сюзев (Ivory), – добавляет он.

В качестве баяниста выступил Андрей Боровой, Ксения Марочкина исполнила партии альта и фортепиано, а на бэк-вокале в нескольких эпизодах появилась Елена Бережная. Помимо текстов, написанных лидером проекта Евгением Харитоновым, в альбом вошла песня “Я – вечная река” на стихи его старого друга Максима Бородича.

Запись началась в конце 2013 года в минской студии FORZ. Режиссером записи выступил Дмитрий Голодко. А дописывался и сводился альбом тоже в Минске, но уже в студии Дмитрия Микулича.

“Финальный же мазок звукорежиссёрской кистью, а также весомый вклад в итоговый звук альбома внес Евгений Виноградов – звукорежиссер московской студии “Дай-рекордс”, который заметно поправил дела в миксах и сделал не только финишный мастеринг, но и поработал как саунд-продюсер, помогая ценными советами по улучшению общего звучания”, – делится подробностями Евгений.

Концептуальным получилось и оформление релиза.

“Визуально хотелось полного погружения в зиму – как можно большей лаконичности, чистоты и пространства. В качестве обложки альбома была использована работа прекрасного швейцарского фотографа Пьера Пеллегрини. Автором остальных фотографий, использованных в оформлении буклета, стал минский фотограф Александр Вафик”, – резюмирует музыкант.

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