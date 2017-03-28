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Метал-фестивали 2017: Be Prog! My Friend

Метал-фестивали, Новости

Фестиваль прогрессивной музыки под открытым небом Be Prog! My Friend 2017 состоится в Барселоне 30 июня – 2 июля.

Трехдневный концертный марафон пройдет все в той же атмосферной и живописной Poble Espanyol, расположенной недалеко от Национального музея искусства Каталонии, станция метро Площадь Испании (Plaça Espanya).

Еще в прошлом году о своем участии в фестивале объявили легендарные хедлайнеры Jethro Tull и Marillion вместе с норвежцами Ulver, а также Anathema, Animals as Leaders, Mike Portnoy’s Shattered Fortress и Caligula’s Horse. На сегодняшний день лайн-ап Be Prog! My Friend 2017 укомплектован неподражаемыми Devin Townsend Project, Leprous и испанским коллективом Jardín de la Croix.

Девин Таунсенд, к счастью для всех фанатов, не успевших побывать на его выступлении в 2015 году, возвращается на Be Prog! My Friend чтобы эксклюзивно представить свой альбом 1997 года «Ocean Machine: Biomech» и отпраздновать его 20-летие. К Девину присоединится один из лучших progressive metal-коллективов Leprous, сопровождавший Таунсенда в туре, посвященном выходу его нового альбома «Transcendence».

Организаторы фестиваля отмечают: «Мы были ошеломлены их техническим гением, поглощающей личностью фронтмена Эйнара и их великолепными живыми выступлениями».

Программа Leprous будет составлена по запросам фанатов: поклонники команды смогут проголосовать за песни, которые хотят услышать. Таким образом, прозвучат композиции, набравшие наибольшее количество голосов.

Коллектив Jardín de la Croix называют «одной из самых любимых групп испанской рок-сцены и одной из лучших инструментальных команд страны на сегодняшний день».

Полный лайн-ап Be Prog! My Friend 2017

  • JETHRO TULL,
  • MARILLION,
  • MIKE PORTNOY’S SHATTERED FORTRESS,
  • ANATHEMA,
  • THE DEVIN TOWNSEND PROJECT,
  • ULVER,
  • ANIMALS AS LEADERS,
  • LEPROUS,
  • CALIGULA’S HORSE,
  • JARDÍN DE LA CROIX.

Be Prog! My Friend 2017 стартует 30 июня 2017 года в 16:30 по испанскому времени, окончание предполагается 2 июля в 2:30 по испанскому времени.

Билеты доступны на сайте www.beprogmyfriend.com.

Ольга Тригубович