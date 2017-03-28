Метал-фестивали 2017: Be Prog! My Friend

Фестиваль прогрессивной музыки под открытым небом Be Prog! My Friend 2017 состоится в Барселоне 30 июня – 2 июля.
Трехдневный концертный марафон пройдет все в той же атмосферной и живописной Poble Espanyol, расположенной недалеко от Национального музея искусства Каталонии, станция метро Площадь Испании (Plaça Espanya).
Еще в прошлом году о своем участии в фестивале объявили легендарные хедлайнеры Jethro Tull и Marillion вместе с норвежцами Ulver, а также Anathema, Animals as Leaders, Mike Portnoy’s Shattered Fortress и Caligula’s Horse. На сегодняшний день лайн-ап Be Prog! My Friend 2017 укомплектован неподражаемыми Devin Townsend Project, Leprous и испанским коллективом Jardín de la Croix.
Девин Таунсенд, к счастью для всех фанатов, не успевших побывать на его выступлении в 2015 году, возвращается на Be Prog! My Friend чтобы эксклюзивно представить свой альбом 1997 года «Ocean Machine: Biomech» и отпраздновать его 20-летие. К Девину присоединится один из лучших progressive metal-коллективов Leprous, сопровождавший Таунсенда в туре, посвященном выходу его нового альбома «Transcendence».
Организаторы фестиваля отмечают: «Мы были ошеломлены их техническим гением, поглощающей личностью фронтмена Эйнара и их великолепными живыми выступлениями».
Программа Leprous будет составлена по запросам фанатов: поклонники команды смогут проголосовать за песни, которые хотят услышать. Таким образом, прозвучат композиции, набравшие наибольшее количество голосов.
Коллектив Jardín de la Croix называют «одной из самых любимых групп испанской рок-сцены и одной из лучших инструментальных команд страны на сегодняшний день».
Полный лайн-ап Be Prog! My Friend 2017
- JETHRO TULL,
- MARILLION,
- MIKE PORTNOY’S SHATTERED FORTRESS,
- ANATHEMA,
- THE DEVIN TOWNSEND PROJECT,
- ULVER,
- ANIMALS AS LEADERS,
- LEPROUS,
- CALIGULA’S HORSE,
- JARDÍN DE LA CROIX.
Be Prog! My Friend 2017 стартует 30 июня 2017 года в 16:30 по испанскому времени, окончание предполагается 2 июля в 2:30 по испанскому времени.
Билеты доступны на сайте www.beprogmyfriend.com.
Ольга Тригубович