Метал-фестивали 2017: Be Prog! My Friend

Фестиваль прогрессивной музыки под открытым небом Be Prog! My Friend 2017 состоится в Барселоне 30 июня – 2 июля.

Трехдневный концертный марафон пройдет все в той же атмосферной и живописной Poble Espanyol, расположенной недалеко от Национального музея искусства Каталонии, станция метро Площадь Испании (Plaça Espanya).

Еще в прошлом году о своем участии в фестивале объявили легендарные хедлайнеры Jethro Tull и Marillion вместе с норвежцами Ulver, а также Anathema, Animals as Leaders, Mike Portnoy’s Shattered Fortress и Caligula’s Horse. На сегодняшний день лайн-ап Be Prog! My Friend 2017 укомплектован неподражаемыми Devin Townsend Project, Leprous и испанским коллективом Jardín de la Croix.

Девин Таунсенд, к счастью для всех фанатов, не успевших побывать на его выступлении в 2015 году, возвращается на Be Prog! My Friend чтобы эксклюзивно представить свой альбом 1997 года «Ocean Machine: Biomech» и отпраздновать его 20-летие. К Девину присоединится один из лучших progressive metal-коллективов Leprous, сопровождавший Таунсенда в туре, посвященном выходу его нового альбома «Transcendence».

Организаторы фестиваля отмечают: «Мы были ошеломлены их техническим гением, поглощающей личностью фронтмена Эйнара и их великолепными живыми выступлениями».

Программа Leprous будет составлена по запросам фанатов: поклонники команды смогут проголосовать за песни, которые хотят услышать. Таким образом, прозвучат композиции, набравшие наибольшее количество голосов.

Коллектив Jardín de la Croix называют «одной из самых любимых групп испанской рок-сцены и одной из лучших инструментальных команд страны на сегодняшний день».

Полный лайн-ап Be Prog! My Friend 2017

JETHRO TULL,

MARILLION,

MIKE PORTNOY’S SHATTERED FORTRESS,

ANATHEMA,

THE DEVIN TOWNSEND PROJECT,

ULVER,

ANIMALS AS LEADERS,

LEPROUS,

CALIGULA’S HORSE,

JARDÍN DE LA CROIX.

Be Prog! My Friend 2017 стартует 30 июня 2017 года в 16:30 по испанскому времени, окончание предполагается 2 июля в 2:30 по испанскому времени.

Билеты доступны на сайте www.beprogmyfriend.com.

Ольга Тригубович