Голос эпохи: Иен Гиллан выступил в Минске

В минувшее воскресенье Минск с масштабным концертом посетил Иен Гиллан – исполнитель, особо не нуждающийся в представлении.
Мероприятие началось с небольшого сюрприза – концерт открывала группа Papa Le Gal, исполняющая латиноамериканскую музыку: духовая секция в цветастых рубашках, очаровательная вокалистка, танцующая босиком, беззаботные карибские ритмы.
Все это моментально перенесло слушателя, пришедшего с улиц уже по-настоящему зимнего Минска, под солнце и пальмы далеких тропических островов. Выступление было замечательным, но вызывало некоторое недоумение: казалось бы – какое отношение происходящее может иметь к легенде мировой рока? Это точно Гиллан? Как оказалось, да – Грэйс Гиллан!
Старина Иен взял с собой в турне группу своей дочери, и именно она и открывала шоу. Надо сказать, что яблоко от яблони не далеко падает: Кристин, быть может, не унаследовала широкий диапазон голоса своего отца, но уж обаяния и артистизма ей было не занимать. Да пела она очень достойно и что самое главное – от души. Группа заслуженно сорвала овации и стала отличным коктейлем-аперитивом перед грандиозным музыкальным пиром, начавшимся после небольшого антракта.
Незаметно пролетели 20 минут, и вот уже Президентский симфонический оркестр, который за это время разместился на сцене большого зала Дворца Республики, начал играть увертюру, предваряющую долгое увлекательное путешествие по целой музыкальной эпохе, а на сцене один за другим под аплодисменты появились музыканты группы и сам мэтр.
Бросилось в глаза, что Иен совсем не обременял себя выбором сценического костюма – было весьма забавно видеть его в обычной футболке и брюках на фоне оркестрантов при полном параде. Но стоило только ему взять микрофон в руки, и сразу стало понятно, что далеко не костюм делает из человека на сцене великого артиста. Да – это был тот самый голос с пластинок, которые слушали многие поколения меломанов и которым вдохновлялись практически все вокалисты, поющие в различных жанрах рок-музыки.
Несмотря на почтенный возраст и далеко не первый концерт в туре, мистер Гиллан был в отличной форме! Конечно, требовать от него того сумасшествия, которое он творил на сцене в молодые годы, мог только совсем законченный сноб, но в остальном – все было на очень достойном уровне и ни о какой халтуре не могло быть и речи.
Впрочем, сам Гиллан был далеко не единственным легендарным музыкантом на сцене. Компанию в этом турне ему составлял его давний друг и один из лучших клавишников в жанре – Дональд Эйри, переигравший чуть ли не во всех знаковых рок-группах своего времени: Black Sabbath, Judas Priest, Rainbow, Whitesnake, ну и конечно же, Deep Purple. Слушать игру такого маэстро электрооргана живьем было само по себе незабываемым впечатлением, а уж в составе оркестра и подавно.
Однако и дирижер оркестра Стивен Бентли-Кляйн не отставал в виртуозности – спустя несколько песен он уверенно взял в руки скрипку, а затем и трубу, показав, что дирижерская палочка далеко не единственное «оружие» в его арсенале.
Еще одним приятным сюрпризом и украшением концерта было присутствие в составе бэк-вокальной группы симфо-метал дивы Аманды Соммервиль, известной по сотрудничеству с Avantasia, Epica и Michael Kiske.
Программа двухчасового концерта оказалась весьма насыщенной и разнообразной. Гиллан с коллегами продемонстрировали огромный культурный пласт, который он впитали и соединили в своем творчестве: рок, академическая музыка, блюз, кантри, джаз – все было органично сплетено и воспринималось цельно и естественно. Отдельной похвалы достойно звучание ансамбля с оркестром, аранжировки и сам звук – слушать все вместе было невероятным наслаждением.
Сет-лист:
- Hang me out to Dry (IG)
- Pictures of Home (DP)
- No Lotion for That (IG)
- Strange Kinda Woman (DP)
- Razzle Dazzle (DP)
- A Day Late and Dollar Short (IG)
- Keyboard/Violin Solo, Belarus Anthem
- Lazy (DP)
- Rapture Of The Deep (DP)
- When a Blind Man Cries (DP)
- You Gonna Run Me Baby (Lazy Lester Cover)
- No more Cane on the Brazos (IG)
- Difficult To Cure (Rainbow)
- Anya (DP)
- Perfect Strangers (DP)
- Hell to Pay (DP)
- Demon’s Eye (DP)
- Smoke on the Water (DP)
- Still Got The Blues Instrumental (Gary Moore)
- Hush (DP)
- Black Night (DP)
Дмитрий Буланов
Фото Дмитрия “Gotie Ripper” Сочивко