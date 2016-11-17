Голос эпохи: Иен Гиллан выступил в Минске

В минувшее воскресенье Минск с масштабным концертом посетил Иен Гиллан – исполнитель, особо не нуждающийся в представлении.

Мероприятие началось с небольшого сюрприза – концерт открывала группа Papa Le Gal, исполняющая латиноамериканскую музыку: духовая секция в цветастых рубашках, очаровательная вокалистка, танцующая босиком, беззаботные карибские ритмы.

Все это моментально перенесло слушателя, пришедшего с улиц уже по-настоящему зимнего Минска, под солнце и пальмы далеких тропических островов. Выступление было замечательным, но вызывало некоторое недоумение: казалось бы – какое отношение происходящее может иметь к легенде мировой рока? Это точно Гиллан? Как оказалось, да – Грэйс Гиллан!

Старина Иен взял с собой в турне группу своей дочери, и именно она и открывала шоу. Надо сказать, что яблоко от яблони не далеко падает: Кристин, быть может, не унаследовала широкий диапазон голоса своего отца, но уж обаяния и артистизма ей было не занимать. Да пела она очень достойно и что самое главное – от души. Группа заслуженно сорвала овации и стала отличным коктейлем-аперитивом перед грандиозным музыкальным пиром, начавшимся после небольшого антракта.

Незаметно пролетели 20 минут, и вот уже Президентский симфонический оркестр, который за это время разместился на сцене большого зала Дворца Республики, начал играть увертюру, предваряющую долгое увлекательное путешествие по целой музыкальной эпохе, а на сцене один за другим под аплодисменты появились музыканты группы и сам мэтр.

Бросилось в глаза, что Иен совсем не обременял себя выбором сценического костюма – было весьма забавно видеть его в обычной футболке и брюках на фоне оркестрантов при полном параде. Но стоило только ему взять микрофон в руки, и сразу стало понятно, что далеко не костюм делает из человека на сцене великого артиста. Да – это был тот самый голос с пластинок, которые слушали многие поколения меломанов и которым вдохновлялись практически все вокалисты, поющие в различных жанрах рок-музыки.

Несмотря на почтенный возраст и далеко не первый концерт в туре, мистер Гиллан был в отличной форме! Конечно, требовать от него того сумасшествия, которое он творил на сцене в молодые годы, мог только совсем законченный сноб, но в остальном – все было на очень достойном уровне и ни о какой халтуре не могло быть и речи.

Впрочем, сам Гиллан был далеко не единственным легендарным музыкантом на сцене. Компанию в этом турне ему составлял его давний друг и один из лучших клавишников в жанре – Дональд Эйри, переигравший чуть ли не во всех знаковых рок-группах своего времени: Black Sabbath, Judas Priest, Rainbow, Whitesnake, ну и конечно же, Deep Purple. Слушать игру такого маэстро электрооргана живьем было само по себе незабываемым впечатлением, а уж в составе оркестра и подавно.

Однако и дирижер оркестра Стивен Бентли-Кляйн не отставал в виртуозности – спустя несколько песен он уверенно взял в руки скрипку, а затем и трубу, показав, что дирижерская палочка далеко не единственное «оружие» в его арсенале.

Еще одним приятным сюрпризом и украшением концерта было присутствие в составе бэк-вокальной группы симфо-метал дивы Аманды Соммервиль, известной по сотрудничеству с Avantasia, Epica и Michael Kiske.

Программа двухчасового концерта оказалась весьма насыщенной и разнообразной. Гиллан с коллегами продемонстрировали огромный культурный пласт, который он впитали и соединили в своем творчестве: рок, академическая музыка, блюз, кантри, джаз – все было органично сплетено и воспринималось цельно и естественно. Отдельной похвалы достойно звучание ансамбля с оркестром, аранжировки и сам звук – слушать все вместе было невероятным наслаждением.

Сет-лист:

Hang me out to Dry (IG) Pictures of Home (DP) No Lotion for That (IG) Strange Kinda Woman (DP) Razzle Dazzle (DP) A Day Late and Dollar Short (IG) Keyboard/Violin Solo, Belarus Anthem Lazy (DP) Rapture Of The Deep (DP) When a Blind Man Cries (DP) You Gonna Run Me Baby (Lazy Lester Cover) No more Cane on the Brazos (IG) Difficult To Cure (Rainbow) Anya (DP) Perfect Strangers (DP) Hell to Pay (DP) Demon’s Eye (DP) Smoke on the Water (DP) Still Got The Blues Instrumental (Gary Moore) Hush (DP) Black Night (DP)

Дмитрий Буланов

Фото Дмитрия “Gotie Ripper” Сочивко