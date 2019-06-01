Новый альбом Rammstein бьет рекорды

Седьмой студийный альбом легендарной немецкой industrial metal-группы Rammstein возглавил чарты в 14-ти странах.

Выпущенный командой после десятилетнего молчания, на момент данной публикации безымянный альбом разошелся тиражом 270 000 копий и достиг вершины хит-парадов в Германии, Швейцарии, Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Португалии, Нидерландах, Польше, России, Эстонии, Финляндии, Норвегии и Канаде, сообщает Billboard.

Кроме того, в США Rammstein стартовал на 9 месте в Billboard 200, впервые в истории группы попав в топ-10 американского чарта и став там единственным метал-релизом.

На родине группы диск не только занял первую строчку национального хит-парада, но и оказался самым успешным в новом тысячелетии в первую неделю продаж, а синглы “Deutschland” и “Radio” были прослушаны через стриминговые сервисы более 150 миллионов раз.

Символично также, что первая за десятилетие новая работа группы стала их десятым номером один в чарте Германии.