Эксперимент: metal-музыка снижает навыки вождения

Редакция британского журнала Auto Express и благотворительная организация IAM RoadSmart провели эксперимент, по результатам которого сделали вывод: экстремальной музыке не место на дороге.

Впрочем, исследователи не рекомендуют слушать за рулем также классическую (особенно некоторые произведения) и танцевальную музыку, а уж если совсем невмоготу ехать в тишине, советуют включить какой-нибудь поп-трек, который, по их мнению, создаст идеальную атмосферу для плавного и контролируемого вождения.

Во время эксперимента, проводившегося на базе компании Base Performance Simulators, где ведущие гонщики начинают оттачивать мастерство прежде чем выехать на трассу, журналист Auto Express должен был “проехать” два круга по расположенному в Австрии автодрому Red Bull Ring, при этом слушая композиции 4-х жанров – metal, хип-хоп, классика и поп – на полной громкости.

Испытуемому нужно было совершить быстрое ускорение, преодолеть ряд технически сложных поворотов, участок с ограничением скорости и сделать контрольную остановку на финишной черте после второго круга.

Контрольный заезд (вождение в полной тишине) завершился с результатом 4 минуты и 34 секунды. Затем поездка повторилась, но уже в музыкальном сопровождении Slipknot. Результат ухудшился на 14 секунд, а водитель отметил, что ему было труднее сконцентрироваться на особенностях трассы, его движения были более “дергаными”.

Попытка проехать путь под звуки “Гольдберг-вариаций” (написанных И. С. Бахом для страдавшего бессонницей российского посланника в Саксонии Германа Карла фон Кейзерлинга) завершилась с результатом плюс 12 секунд к контрольному времени, при этом пилот даже не заметил, что в зоне с ограничением в 50 миль в час он снизил скорость до 35-ти.

Когда же в наушниках звучала композиция Тейлор Свифт, действия водителя оказались самыми плавными и скоординированными – результат превысил контрольный всего на 2 секунды. А под трек Кендрика Ламара разница составила всего одну секунду, правда, испытуемый небезопасно проскочил финиш.

“Совершенно ясно, что свирепый металл действительно уменьшил способность водителя плавно перемещаться по трассе. Он, как и энергичная танцевальная музыка, предназначен для того, чтобы их буквально ощущали и, соответственно, слушали на громкости. Очевидно, что все это не помогает, когда дело доходит до сложных маневров, – резюмирует эксперт IAM RoadSmart. – И хотя основным отвлекающим фактором, конечно, является громкость, я бы все-таки советовал слушать что-то грохочущее вроде метала в любое время дня или ночи, но только не за рулем”.