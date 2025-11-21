01 июня 2013. Минск. КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА.

Впервые в 21 веке!!!

Посвящается всемирному дню защиты Славянский детей! Тока для фанатов оголтелого МЕТАЛЛА и ИМПЕРСКОГО УГАРА!

Корпорация Тяжёлого Рока – впервые в 21 веке на территории Белоруссии – представляет убойное шоу группы КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА – «АЦКИЙ АБОРТ», посвященное всемирному дню защиты Славянский детей! Долой АБОРТЫ и ЗОГСАДИЗМ!

КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА

+ мистическое зверское SHOW

Старт: 19-00 Finish: 23-00.

Вход: за зайцы

Место: клуб ГАГАРИН!

АДРЕС КЛУБА: Минск, ул. Партизанский проспект д2

Стоимость билетов:

предварительно – 170.000 зайцеф

в день концерта – 250.000 волкоф

ТОВАРЫ: На концерте будут продоваца модные товары: СД, ДВД, МР3, Майки KM и книги ПАУКа.

Заказ жирных столиков для олдовых людей и богачей на сайте клуба

WARNING: Вход строго лицам от 18 лет при предъявлении паспорта!!!

Вокруг здания и на концертах, присутствует усиленная охрана, а также сотрудники Police.

ФЕЙС КОНТРОЛЬ!!! Подозрительные и дико пьяные – ограничены в проходе.

Запрещено: сиротство, быковать и приходить с животными, дурацкая одежда, голод, пропаганда – политики, экстримизма, большевизма, сектантства, вегетарианства и наркоты, РЭП, совковая эстрада, лагерный шансон.