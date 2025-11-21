01 июня 2013. Минск. КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА.
Впервые в 21 веке!!!
Посвящается всемирному дню защиты Славянский детей! Тока для фанатов оголтелого МЕТАЛЛА и ИМПЕРСКОГО УГАРА!
Корпорация Тяжёлого Рока – впервые в 21 веке на территории Белоруссии – представляет убойное шоу группы КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА – «АЦКИЙ АБОРТ», посвященное всемирному дню защиты Славянский детей! Долой АБОРТЫ и ЗОГСАДИЗМ!
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА
+ мистическое зверское SHOW
Старт: 19-00 Finish: 23-00.
Вход: за зайцы
Место: клуб ГАГАРИН!
АДРЕС КЛУБА: Минск, ул. Партизанский проспект д2
Стоимость билетов:
предварительно – 170.000 зайцеф
в день концерта – 250.000 волкоф
ТОВАРЫ: На концерте будут продоваца модные товары: СД, ДВД, МР3, Майки KM и книги ПАУКа.
Заказ жирных столиков для олдовых людей и богачей на сайте клуба
WARNING: Вход строго лицам от 18 лет при предъявлении паспорта!!!
Вокруг здания и на концертах, присутствует усиленная охрана, а также сотрудники Police.
ФЕЙС КОНТРОЛЬ!!! Подозрительные и дико пьяные – ограничены в проходе.
Запрещено: сиротство, быковать и приходить с животными, дурацкая одежда, голод, пропаганда – политики, экстримизма, большевизма, сектантства, вегетарианства и наркоты, РЭП, совковая эстрада, лагерный шансон.