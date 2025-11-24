24 красавіка – канцэрт «Жыць для Беларусі» у Моладзевым тэатры эстрады

24 красавіка а 19-ай гадзіне ў Моладзевым тэатры эстрады (ст. м. Інстытут культуры) пройдзе канцэрт «Жыць для Беларусі», на якім выступяць удзельнікі праекту «Легенды Вялікага Княства», выканаўцы аўтарскай і фольк-песьні, вядомыя рок-музыкі: гурт GUDA, Тодар і WZ-orkiestra, Кася Камоцкая, Аляксандр Памідораў, Паліна Рэспубліка, Зьміцер Бартосік, Зьміцер Сасноўскі, Тацяна Беланогая, Алесь Чумакоў, Andre Karp, а таксама «Шальмоўскі тэатр ДыГрыза» ды іншыя.
Як паведаміў Радыё Свабода адзін з арганізатараў канцэрту Віталь Супрановіч, канцэрт мае дабрачынны характар:
«Усе ўдзельнікі выступяць задарма, а грошы з квіткоў пойдуць на арэнду залі. Мы сабралі на адной сцэне самых розных выканаўцаў, аб’яднаных тым, што яны ствараюць беларускую культуру. Адно аддзяленьне канцэрту — бардаўская і рок-песьня, другое — гістарычная і сярэднявечная музыка».
Канцэрт прысьвечаны памяці Арыны Вележ (Вячоркі).