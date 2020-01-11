Ушел из жизни барабанщик Rush

Нил Пирт, музыкант-виртуоз и автор текстов канадской progressive rock-группы Rush, умер в Санта-Монике (Калифорния) 7 января.

Пирт скончался в возрасте 67 лет от рака мозга, с которым боролся последние три с половиной года.

Его считали одним из лучших рок-барабанщиков всех времен: музыкант 38 раз удостаивался наград по результатом ежегодного опроса авторитетного журнала “Modern Drummer” и был примером для подражания для бесчисленного количества молодых исполнителей. Своим же главным вдохновителем он называл ударника The Who Кита Муна (Keith Moon).

Нил Пирт присоединился к Rush в 1974 году и во многом благодаря его музыкальности и образованности команда вокалиста-басиста Гедди Ли (Geddy Lee) и гитариста Алекса Лайфсона (Alex Lifeson) стала одной из самых значимых групп в истории рока.

В обращении, опубликованном в пятницу, Ли и Лайфсон назвали Пирта “другом, братом по духу и товарищем на протяжении более чем 45-ти лет”, добавив, что он храбро боролся с глиобластомой – агрессивной формой рака мозга.

“Желающие выразить свои соболезнования могут выбрать исследовательский или благотворительный раковый центр и сделать пожертвование в память о Ниле Пирте. Покойся в мире, брат”, – написали они.

У Нила Пирта была трагическая судьба. В августе 1997 года его 19-летняя дочь Селена погибла в аварии по дороге в университет в Торонто. А через пять месяцев у его гражданской жены Джеки Тейлор, с которой они прожили вместе 23 года, диагностировали неизлечимую форму рака, от которой она вскорости умерла.

Сломленный, Пирт сказал товарищам по группе считать его ушедшим в отставку и в одиночестве отправился путешествать по США на мотоцикле.

В 2000-м музыкант снова женился и через год вернулся в Rush. Группа завершила прощальное турне в поддержку последнего альбома “Clockwork Angels” в августе 2015 года.

Пирт прекратил концертную деятельность, так как сомневался, что сможет остаться физически способен исполнять свои сложные партии. Он хотел проводить больше времени с женой Кэрри и дочерью Оливией.