Black Strat лидера Pink Floyd стал самой дорогой гитарой в истории

Легендарная гитара Fender “Black Strat” – визитная карточка фронтмена британской progressive rock-группы Pink Floyd – была продана с аукциона Christie’s в Нью-Йорке 20 июня.

Финальная стоимость лота составила рекордную сумму в 3 975 000 долларов – таким образом “Black Strat” стал самой дорогой электрогитарой в истории.

Этот Fender 1968-1969 годов с кленовым грифом и корпусом из ольхи был покрашен знаменитым владельцем в черный цвет и использовался им повсеместно, впрочем, в записи “The Dark Side Of The Moon” и “Wish You Were Here” участвовала версия инструмента с накладкой из палисандра.

Всего на аукционе, где Дэвид Гилмор выставил коллекцию из 120 своих гитар, артист заработал 21,5 миллиона долларов. Эти деньги поступят в специальный благотворительный фонд музыканта, средства из которого идут в помощь голодающим, бездомным и переселенцам по всему миру.

