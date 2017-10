Прощальное шоу Black Sabbath покажут в кино Минска

Документальный фильм-концерт «Black Sabbath: The End of The End» можно увидеть в кинотеатрах сети SilverScreen 28 сентября.

В ленте запечатлены финальные дни прощального мирового турне отцов heavy metal и их последнее выступление в родном Бирмингеме, где группа Black Sabbath появилась на свет в далеком 1968 году. Звучат как ключевые треки из дискографии команды – «Iron Man», «Paranoid», «War Pigs» – так и номера, подготовленные специально для шоу.

«Black Sabbath: The End of The End» демонстрируется в Минске в рамках специального проекта SilverScreen «Рок-сентябрь», давшего возможность белорусским любителям тяжелой музыки насладиться выступлениями легендарных исполнителей на большом экране в кинозалах, оборудованных системой объемного звука Dolby ATMOS.

Проект, стартовавший фильмом «Day Of The Gusano», снятым nu metal-группой Slipknot во время шоу в Мексике, и продолжившийся показом феерического выступления ведущего гитариста легенды прогрессивного рока группы Pink Floyd Дэвида Гилмора, привлек внимание столичных меломанов. И если посмотреть концерт Slipknot собрались самые преданные поклонники (сеанс посетили 69 человек), то на Gilmour’s Live at Pompeii был практически аншлаг.

Фильм «Black Sabbath: The End of The End» можно будет посмотреть в недавно открывшемся на ул. Петра Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, ст. м. «Восток») кинотеатре VELCOM CINEMA и в комплексе ARENAcity на проспекте Победителей, 84.